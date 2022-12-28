Финансирование программы переселения из аварийного жилья увеличат на 2,5 млрд рублей

В Самарской области уточнили финансирование программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья - общий объем средств увеличат на 2,5 млрд рублей. Проект постановления опубликован на сайте областного министерства строительства во вторник, 27 декабря.

В итоге общее финансирование программы увеличится до 25 млрд рублей, включая бюджеты всех уровней. Дополнительные средства предполагается привлечь из резервного фонда правительства Самарской области.

Напомним, власти региона взяли на себя обязательство выполнить программу на год раньше нормативного срока. Для этого до конца 2024 г.необходимо будет расселить более 24 тысяч граждан.

В настоящее время из непригодного для проживания жилищного фонда расселено порядка 8,8 тысяч граждан из аварийного жилого фонда общей площадью более 147,6 тыс. кв. м. В целом по программе до конца 2024 г. осталось расселить 15,5 тыс. граждан из аварийного жилого фонда общей площадью 237 тыс. кв. м, из них в 2022 г. планируется улучшить жилищные условия 2329 человек (959 жилых помещений площадью 33 тыс. кв. м).