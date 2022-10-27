На программу расселения аварийного жилья в регионе добавят 2,5 млрд из резервного фонда

На реализацию государственной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда могут увеличить финансирование за счет средств резервного фонда правительства Самарской области. Проект постановления опубликован на сайте регионального министерства строительства в среду, 26 октября.

Согласно документу, на областную программу расселения аварийного жилья, действующую до 2024 года, планируется добавить порядка 2,5 млрд рублей бюджетных ассигнований. При этом общее финансирование программы составит более 25 млрд рублей, включая средства областного и местных бюджетов.

Напомним, Самарская область планирует досрочно выполнить мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ. Срок исполнения программы — 31 декабря 2024 г. (первоначальный срок — конец 2025 года).