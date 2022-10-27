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Общество

На программу расселения аварийного жилья в регионе добавят 2,5 млрд из резервного фонда

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На реализацию государственной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда могут увеличить финансирование за счет средств резервного фонда правительства Самарской области. Проект постановления опубликован на сайте регионального министерства строительства в среду, 26 октября.

Согласно документу, на областную программу расселения аварийного жилья, действующую до 2024 года, планируется добавить порядка 2,5 млрд рублей бюджетных ассигнований. При этом общее финансирование программы составит более 25 млрд рублей, включая средства областного и местных бюджетов.

Напомним, Самарская область планирует досрочно выполнить мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее соглашение было заключено между правительством региона и Фондом реформирования ЖКХ. Срок исполнения программы — 31 декабря 2024 г. (первоначальный срок — конец 2025 года).

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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