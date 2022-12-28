Нападающий "Крыльев Советов" Максим Глушенков попрощался с самарскими болельщиками в одной из соцсетей.

"Уважаемые болельщики и все, кто причастен к "Крыльям Советов", спасибо большое за проведенное время вместе. У нас были как и досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше. Я вас люблю, вы - лучшие", - написал спортсмен.

Напомним, Глушенков и Сергей Пиняев планируют переход из самарского клуба в московский "Локомотив".