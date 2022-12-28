Безработная тольяттинка перевела мошенникам около 9 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала 58-летняя безработная женщина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что ее сбережения срочно нужно спасать от мошенников, которые взломали сервис онлайн-банка.

Жертва поверила в эту историю и перевела на "безопасные счета" более 8,8 млн рублей. После этого фальшивый сотрудник банка больше не выходил на связь.