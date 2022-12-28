В новогодние выходные в Самарской области организуют праздничные мероприятия и площадки

В каждом муниципальном районе Самарской губернии представлены разнообразные возможности для креативных, ярких, семейных событий.

В этом году масштабные новогодние гулянья решено не проводить, массовых мероприятий и традиционного фейерверка в столице губернии на площади им. Куйбышева в новогоднюю ночь не будет. Акцент новогодних выходных будет смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия.

"Люди в Самарской области мудрые, и я уверен, что безудержного веселья не будет. Сегодня на передовой наши защитники Отечества, и мы все должны делать все для их поддержки", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

По традиции, центральной новогодней площадкой областной столицы станет площадь им. Куйбышева. Новогодний комплекс возведен здесь для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе: установлены елочный комплекс, 56 световых конструкций, построена деревянная горка, залиты два катка.

В праздничные дни на площади будут звучать классические произведения, советские и современные песни. С 27 декабря по 8 января будет организована работа 34 объектов общественного питания, девяти торговых объектов по продаже сувениров, двух пунктов проката коньков. Для посетителей катков установлены теплые раздевалки, скамейки, организован проход к входам на катки по резиновому настилу.

Со 2 по 8 января 2023 года на площади им. Куйбышева запланирована физкультурно-развлекательная зона "Зимние забавы", которая включает в себя различные возможности: площадка для игры в городки "Городок", площадка для игры в снежки, площадка "Лазертаг", снежковый тир, площадка для игры в керлинг, фотозона.

Стадион "Солидарность Самара Арена" в дни новогодних праздников также станет точкой притяжения для жителей и гостей Самарской области. Территория стадиона превратится в "Галерею премудрости". Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом.

На "Последней миле" будет установлена двадцатипятиметровая елка - главный атрибут новогодних праздников, а также тематические инсталляции и медиаэкран. Самых юных гостей будет ждать 3D-арт-объект "Дом Деда Мороза" cо сказочными персонажами и анимационной программой, катания на пони.

Для удобства посетителей в новогодние праздники заработают "Южная" парковка и парковка на улице Арена-2018. Впервые будет залит каток площадью 2500 кв. м. Рядом с ним будут расположены теплые помещения для переобувания, прокат спортивного снаряжения и точки питания. Будут подготовлены трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также горки для катания на ледянках и тюбингах. На пересечении третьей и четвертой аллей расположится пункт приема гуманитарной помощи для наших защитников, участвующих в специальной военной операции. И здесь каждый желающий сможет написать теплые пожелания и поздравления российским солдатам.

СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в новогодние праздники станет центром притяжения любителей катания на коньках. Массовые катания будут проходить на тренировочной арене спортивного объекта с 3 по 8 января. Предусмотрена предварительная запись.

Для всех любителей самого красивого зимнего вида спорта - катания на коньках - организованы катки практически во всех муниципальных районах Самарской области. Ледовые площадки ждут посетителей в Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Отрадном и т.д. Только в Самаре в этом году организовано более 120 катков.

Для любителей лыж также продуманы и созданы условия. Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре, по традиции, станет региональный учебно-спортивный центр "Чайка" в пос. Управленческий, где лыжные трассы будут организованы как для любителей, так и для спортсменов. График работы - на официальной странице СЦ "Чайка".

Сезон профессиональных спортивных встреч 2023 года в Самаре откроет баскетбол. Первая игра состоится 4 января в 18:00. На паркете "МТЛ Арены" встретятся женские команды БК "Самара" (Самара) и БК "Енисей" (Красноярск). 8 января в 18:00 в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" встретятся мужские команды БК "Самара" (Самара) и БК "Автодор" (Саратов). Также в новогодние выходные состоятся матчи по хоккею, волейболу и гандболу. Анонс мероприятий будет ежедневно размещаться в сети "ВКонтакте" (паблик "Самарская область").

В учреждениях культуры Самары в период с 10 декабря по 10 января пройдет порядка 512 мероприятий. Предполагаемое количество участников - более 50 тысяч человек. Акцент в организации новогодних программ сделан на семейный и детский культурно-просветительский формат, на основе произведений отечественной классики, традиционной народной культуры.

Практически в ежедневном формате в дни новогодних каникул будут работать Самарская и Тольяттинская государственные филармонии, Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, Самарский театр кукол, СамАрт, Самарский областной художественный музей, Самарский академический театр драмы им. М.Горького, библиотеки, музеи.

Так, дом-музей В.И.Ленина 4, 5, 6 и 7 января 2023 года приглашает на выставку "Карусель советского детства" из частной коллекции О.И.Беловой (г. Самара). Это одна из самых больших и разнообразных коллекций игрушек советского периода истории, как отечественного производства, так и зарубежных.

Среди экспонатов коллекции весомую часть составляют игрушки, выпущенные на знаменитой Куйбышевской фабрике игрушек, а также на производственных объединениях "Завод им. Масленникова", "КАТЭК", "РЕЙД", Сызранское предприятие по выпуску деревянных изделий и т.д. Музей модерна начнет свою работу в новом году с лекции "Демоны Михаила Врубеля - размышление о демонологии или об антропологии современности?" Лекцию 3 января в 11:30 будет читать культуролог Александр Архангельский.

С 4 по 8 января ежедневно с 13:00 до 16:00 один из залов Фабрики-кухни будет становиться площадкой для мастер-классов, где вместе с педагогами можно будет смастерить сказочные архитектурные сооружения. Для участия необходимо записываться. Информация о том, как записаться, и полное расписание мастер-классов опубликованы здесь.

В Парке культуры и отдыха Отрадного с 3 по 7 января будет работать резиденция Деда Мороза, где малыши смогут пообщаться с главным символом Нового года и сфотографироваться с ним в сказочной фотозоне. А у новогодней елки в каникулы детей ждут спортивные эстафеты и конкурсы с призами.

Музыкальное интерактивное представление "Новогодние чудеса" откроет каникулы для детей города Похвистнево на городской площади 31 декабря. Волшебство продолжится всю праздничную неделю в библиотеках города, где для ребят откроется творческая мастерская "Волшебный праздник - Новый год", пройдут новогодний квест "Мороз потехам не помеха" и праздничная программа "Зима - пора чудес".

В Чапаевске подростков и молодежь города ждет программа "PROМОРОЗИМ" с челленджами и музыкальными батлами. Детей и их родителей приглашают на интерактивную программу "Новогодняя моЗАЙКА", где ребята примут участие в новогодних интерактивах и соберут пазл-мозаику, отгадывая задачки на воображение и логику.

В театре юного зрителя "Время тайн" Новокуйбышевска в каникулы дети смогут увидеть "Вот такие чудеса" с премьерным спектаклем "Ванькино счастье" по мотивам сказки Бориса Шергина.

Подробная информация обо всех экспозициях и новогодних культурных программах - на официальном ресурсе министерства культуры Самарской области.