Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль"

Председатель правления ГК "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин в интервью "Итогам" рассказал о том, как группа прошла через сложный 2022 год, какие задачи она перед собой ставит и почему в Самаре нет альтернативы метро.

- Вячеслав Валентинович, как вы оцениваете итоги 2022 года для Группы компаний?

- В целом - положительно, основные поставленные задачи мы выполнили, есть у нас и рост в объемах. Так, выручка за 2022 год по Группе компаний выросла на 20% и составила 12,5 млрд рублей.

Все сдаточные объекты этого года мы завершаем. Сейчас у нас стадия заключительной сдачи заказчикам очистных в Отрадном и набережной в Тольятти.

И главный объект для нас в этом году - станция метро "Театральная". У нас был подряд на проектирование станции, и в ноябре, несмотря на все сложности и трудности, мы прошли государственную экспертизу и завершили этот очень важный этап. Потом уже было проведено несколько конкурсов на подготовительные работы, в которых мы приняли участие и победили, заключили контракты и уже по трем этапам выполняем работы.

Это, наверное, главные итоги года.

- Какие именно сложности вы имели в виду, говоря о проектировании "Театральной"?

- Главная сложность - это очень сжатые сроки. Мы "подписались" под эти сроки и выдержали их. Вторая сложность - это плотная застройка участка от "Алабинской" до "Театральной", там большое количество ветхих и аварийных зданий, на которые строительство может повлиять. Естественно, мы должны обеспечить и обязательно обеспечим безопасность всех жителей.

Также необходимо было обойтись минимальным перекрытием транспортных артерий. Совсем этого избежать нельзя, но проект организации строительства должен максимально учитывать интересы людей, проживающих в этой зоне. К сожалению, любое строительство, особенно линейных объектов, метро, связано с неудобствами для людей, проживающих рядом. Это и неизбежное перекрытие улиц, и шум во время производства работ. Однако стройка - на время, а метро - удобство для всех жителей навсегда.

- Как себя чувствует ГК "Волгатрансстрой" на фоне непростой ситуации в экономике?

- Группа компаний себя чувствует достаточно хорошо. У нас не было никаких оптимизаций по проектам, не было перебоев с финансированием - ни с федеральным, ни с региональным. И здесь необходимо отметить беспрецедентные меры, которые принимает правительство Российской Федерации, руководство региона. Мы прошли все кризисы, начиная с 1990-х, и обычно первые последствия каждого кризиса - это сокращение капвложений. Всегда строительство страдало, происходило резкое падение объемов, приходилось сокращать персонал, ужиматься.

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В этот раз мы видим противоположное - не просто не происходит снижения капвложений, а они даже наращиваются. И я считаю, что это абсолютно правильно, серьезная поддержка государства сохраняет строительную отрасль на хорошем уровне.

- А как обстоят дела в промышленном строительстве, где обычно частные заказчики?

- В 2022 году мы не почувствовали на наших проектах и с нашими заказчиками каких-то проблем. Да, достаточно сложно сейчас формируется 2023 год, но он формируется в тех параметрах, которые были запланированы еще в начале года - уже законтрактовано и подтверждено финансированием объемов на 16 млрд рублей. То есть у нас нет ситуаций, что какие-то проекты закрываются, замораживаются, как это было раньше. И это очень хорошо.

- Несмотря на принимаемые государством меры, на экономике сказывается санкционное давление, разрыв логистических цепочек. Какие проблемы наиболее остро встали в этот период перед группой?

- Проблемы в строительной отрасли были всегда. Это, может быть, со стороны кажется, что строительство - достаточно простой бизнес, при этом высокодоходный. Но эта отрасль связана с очень большим количеством смежников и зависит от факторов, на которые повлиять строители не могут. В первую очередь это касается ценовой политики. Ведь строители - это конечное звено в цепочке созидания каких-то объектов. А для того чтобы объект создать, мы пользуемся услугами поставщиков, производителей строительных материалов, оборудования и тому подобного.

Например, в 2021 году мы на себе это ощутили, когда металлурги буквально взвинтили цены на 40 процентов. И нас сильно затрясло тогда, особенно по государственным контрактам, где достаточно жесткая ценовая политика и условия.

Уже в начале этого года началась ценовая лихорадка, иначе не назовешь, особенно по импортным товарам. Курс валют скакал, цены взлетали… Был период, когда вообще закрывались склады и нам ничего не отпускали. Таких сюжетов, к сожалению, было очень много.

Но должен опять отметить своевременную и правильную реакцию властей. Правительством страны было принято постановление от 09.08.2021 №1315, которое позволило компенсировать строителям расходы, связанные с изменением цен на материалы, услуги и оборудование.

Участок набережной Автозаводского района Тольятти

Что касается логистических цепочек, то у нас были поставки импортного оборудования, которое мы заказали еще в 2021 году, и с определенной задержкой, но мы его получили.

- Насколько сильна зависимость отрасли от импорта?

- Интеграция очень высока. Даже если сегодня нам приходится отказываться от импортной продукции, это не значит, что в отечественных аналогах нет импортосодержащих компонентов - их достаточно много, что влияет в первую очередь на сроки.

Наша задача - это все предвидеть и сработать на опережение. И второй момент: нужно сделать так, чтобы соответствовали не только сроки, но и качество. Да, это сложная работа - по ходу перепроектировать, менять оборудование и материалы, но приходится делать. Мы, как и все другие строители, вынуждены сегодня идти по этому пути. Серьезных сбоев пока не было. Да, отклонения в сроках поставок, к сожалению, есть, но пока справляемся, и я уверен, что и в дальнейшем справимся.

- Что необходимо для устойчивого развития отрасли?

- Главное, чтобы объемы финансирования строительной отрасли не сокращались. Помимо самих строителей, это поддержит и экономику в целом - за нами стоит огромное количество производителей, работников предприятий.

- Вы еще семь лет назад в интервью говорили, что одно из самых перспективных направлений для вашей группы - транспортное строительство. Оправдывается этот прогноз?

- Однозначно да. И это связано с вниманием федеральных и региональных властей именно к транспортному строительству. В пример можно привести метростроение. В 2008 году было сокращено финансирование всех метрополитенов на федеральном уровне. Оно не велось до нынешнего года. А в 2022 году были выделены средства. Это мы видим по самарскому и нижегородскому метро. Появились такие новые города в метростроении, как Красноярск.

Один только этот пример говорит о том, что власти уделяют очень большое внимание развитию именно транспортной инфраструктуры. И это оправданно с учетом территории Российской Федерации. Дорожное строительство, которое соединяет между собой регионы и позволяет бесперебойно обеспечивать грузовые потоки, очень важно для государства.

Строительство станции метро "Театральная"

Все мы видим, как за последние годы меняется качество дорог. Я это наблюдаю по всем регионам, где бываю. Отрадно, что за последние годы в Самарской области проведена колоссальная работа по усилению дорожной сети - это и ремонтные работы, и строительство новых дорог, мостов и развязок.

- Есть ли трудности в формировании команды под строительство метро в Самаре на фоне неритмичного финансирования?

- У нас таких трудностей нет, потому что когда прекратилось финансирование строительства самарского метро, мы перешли на московский рынок. Построили там две станции - "Озерную" и "Солнцево". Поэтому мы сохранили профессионалов, у нас в Самаре работают сейчас и метростроители, которые приехали из Москвы.

- Какую долю в структуре выручки группы занимают госзаказы? Удается ли по ним корректировать стоимость работ, постановление правительства №1316 работает в вашем случае?

- На госзаказы сейчас приходится 65-70 процентов. То, как заказчики работают с учетом этого постановления, нас устраивает.

- Работает ли "Волгатрансстрой" над собственными инвестиционными проектами?

- Они, конечно, есть, но сказать, что сегодня-завтра или в ближайшие три месяца мы начнем какой-то новый инвестиционный проект, я не могу. В любом случае во втором полугодии 2023 года мы планируем вернуться к инвестиционной теме, и в том числе на территории Самарской области.

Пока без подробностей, потому что есть элементы коммерческой тайны, не все проработано и просчитано, но мы этим занимаемся.

- Компании, входящие в "ВТС", в июле этого года официально стали собственниками самарского "Ренессанса", двух отелей в Москве и одного - в Петербурге. Можете раскрыть характер этой сделки?

- Здесь все просто - отели нам принадлежали и ранее, таким образом была оформлена лишь смена управляющей компании. Всеми этими отелями управлял международный оператор Marriott, который в июле покинул российский рынок.

Я должен сказать, что процесс передачи управления произошел достаточно корректно. Все коллективы на сегодняшний день сохранились, все работники управляющих компаний - граждане Российской Федерации, никто не уехал, не покинул пределы нашей Родины. Это нам позволяет сохранить уровень обслуживания. Ничего в стандартах не менялось и не планируется. Я думаю, гости наших отелей даже ничего не заметили.

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- Какие стратегические задачи на ближайшие годы стоят перед "Волгатрансстроем"?

- Перед группой стоит задача увеличения объемов - и в части транспортного строительства, и гражданского. Как я уже говорил, планируем развивать инвестиционную деятельность и вернуться на территорию Самарской области с инвестпроектами.

- Рассматривает ли группа участие в строительстве жилья на фоне государственных программ по обновлению жилого фонда, которые сейчас действуют?

- Да, рассматриваем. Подробнее - месяца через три-четыре.

- В какой степени "Волгатрансстрой" ориентирован на Самарскую область?

- В последние три года мы наращиваем объемы на территории Самарской области. И думаем, что в ближайшие годы эта тенденция будет продолжаться. Сегодня на Самарскую область у нас приходится около 75 процентов объемов работ.

- Конкуренция на самарском рынке высока?

- Конкуренция на строительном рынке всегда высока, я не могу сказать, стала ли она меньше или больше. Она существует, и это хорошо, это правильно.

- Какие еще, по вашему мнению, инфраструктурные проекты нужно реализовать в Самаре, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе?

- Сейчас вернулись к реализации проекта магистрали "Центральная". Я считаю, это основная артерия города в будущем, ее строительство принесет много позитивных изменений. Дай бог, чтобы это было достаточно быстро по срокам.

Очень долго идут разговоры о так называемом рельсовом каркасе, в который, в общем, можно включить и метро, но есть еще и наземный транспорт - трамвай. Но только не тот трамвай, к которому мы привыкли в Самаре. Есть такое понятие, как "скоростной", "ускоренный" трамвай, который вынесен на отдельное полотно с минимальным пересечением с другим наземным транспортом и позволяет комфортно и быстро доставлять пассажиров из точки А в точку Б. Я считаю, что этому тоже нужно уделять особое внимание.

И если появится магистраль "Центральная", пересекающая весь город, плюс рельсовые артерии, - это значительно улучшит ситуацию.

Отдельно хотелось бы сказать о метро. За последние 150 лет никто ничего лучше метро в городах-миллионниках не придумал. Это общепринятая практика кардинального решения транспортных проблем. Все остальное, о чем я говорил выше, - это очень важно и нужно, но кардинально решить проблемы можно только благодаря сети метрополитена.

Станция "Театральная" заканчивает первую линию, а в свое время в генплане Самары были и вторая, и третья линии. Хотелось бы, чтобы мы их увидели на нашем веку. А нам, строителям, хотелось бы поучаствовать в создании этих линий.

- Сейчас как-либо обсуждается строительство этих новых линий метро?

- Тема второй линии периодически поднимается. Но надо понимать, что метро - самое финансово емкое транспортное строительство. Необходимость весьма значительных капитальных вложений является сдерживающим фактором в развитии метро абсолютно во всех городах.

- "Волгатрансстрой" традиционно берет на себя социальную нагрузку. Можете рассказать об этом направлении?

- "Волгатрансстрой" поддерживает баскетбольный клуб "Самара", футбольный клуб "Крылья Советов". Стараемся уделять внимание проектам, направленным на пропаганду и формирование здорового образа жизни, развитие подрастающего поколения.

В этом году мы поучаствовали в целом ряде мероприятий. Так, в начале года под эгидой Федерации спортивной борьбы РФ провели чемпионат России среди юношей по греко-римской борьбе. Идеологом турнира является Александр Карелин - самый титулованный борец, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России.

Символично получилось и то, что спустя 25 лет такой чемпионат вернулся в Самару, и то, что он прошел в новом Дворце спорта, который строился "Волгатрансстроем".

Отзывы от Федерации спортивной борьбы и от Минспорта РФ о турнире самые положительные. Было четко сказано, что это один из лучших чемпионатов, и не только среди юношей.

Конечно, огромную помощь в организации оказало областное правительство. Благодаря этому получился праздник для всех начинающих свой спортивный путь ребят.

Особо приятно, что мы проводим этот турнир в память о нашем друге Игоре Александровиче Найвальте (Заслуженный строитель Российской Федерации, председатель совета директоров Балтийской строительной компании (1994-2018). - Прим. "Итоги").

А в октябре мы приняли участие в проведении новосибирского турнира среди юниоров "Сила традиций", в котором боролись спортсмены не только из России. Вообще, нас с Федерацией спортивной борьбы России и лично с Александром Александровичем Карелиным связывают давние, очень хорошие отношения.

Также мы традиционно поддержали уже 27-й Международный фестиваль "Кино - детям", который пользуется успехом на протяжении всех этих лет. Этот фестиваль мы тоже помогаем проводить с большим интересом, с любовью.

А буквально 26 ноября в самарском Дворце спорта состоялся концерт "Вертикаль времени Высоцкого", посвященный 55-летию со дня выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Мы поддержали идею организации концерта и оказали содействие Никите Владимировичу Высоцкому и его команде в проведении этого грандиозного мероприятия.

Отзывы тех, кто его посетил, кто участвовал - просто восторженные. В течение двух суток после проведения от всех участников, артистов шли восхищенные звонки и сообщения - какая замечательная самарская публика, как их принимали.

Все это очень приятно. И тем более приятно, что Дворцу спорта в июле было присвоено имя Владимира Семеновича Высоцкого. Я считаю, что это заслуженно, оправданно и это достойный шаг, который сделали власти и лично глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.

Для нас очень важно, и мы считаем своим достижением участие в таких мероприятиях.