Самарцев просят не смывать салаты в унитаз

Специалисты просят жителей и гостей города не смывать продукты и испорченные блюда в канализацию.

Любые продукты (очистки от овощей и фруктов, остатки салатов) не растворяются в канализации, а накапливаются в трубах и создают пробку. В результате возникают непроходимость, засор, излив, потерянный комфорт и, наконец, испорченный праздник.

Бригады цеха эксплуатации канализации более 5000 раз чистили забитые трубы.

Весь нерастворимый мусор, остатки еды, средства гигиены нужно выбрасывать только в специально приспособленные для мусорных сборов места.

Список того, что ни в коем случае нельзя сбрасывать в раковину или унитаз:

1. Очистки продуктов и остатки еды.

2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

4. Бытовой и строительный мусор.

5. Средства контрацепции.

6. Ватные палочки.

7. Наполнители для кошачьих лотков.

8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой, которую затем выбрасывать в мусор).

9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

10. Окурки, спички.



