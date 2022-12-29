Самарцев просят не смывать салаты в унитаз

Специалисты просят жителей и гостей города не смывать продукты и испорченные блюда в канализацию.
Любые продукты (очистки от овощей и фруктов, остатки салатов) не растворяются в канализации, а накапливаются в трубах и создают пробку. В результате возникают непроходимость, засор, излив, потерянный комфорт и, наконец, испорченный праздник.
Бригады цеха эксплуатации канализации более 5000 раз чистили забитые трубы.
Весь нерастворимый мусор, остатки еды, средства гигиены нужно выбрасывать только в специально приспособленные для мусорных сборов места.
Список того, что ни в коем случае нельзя сбрасывать в раковину или унитаз:
1. Очистки продуктов и остатки еды.
2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.
3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.
4. Бытовой и строительный мусор.
5. Средства контрацепции.
6. Ватные палочки.
7. Наполнители для кошачьих лотков.
8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой, которую затем выбрасывать в мусор).
9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.
10. Окурки, спички.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа