В Тольятти четырежды судимого за нетрезвое вождение мужчину отправили в колонию

В Тольятти вынесли приговор местному жителю, в четвертый раз осужденному за пьяное вождение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Несмотря на прошлый плачевный опыт (три судимости за нетрезвое вождение), мужчина выводов для себя не сделал, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, проехал днем по двору и попался ГИБДД.
Водитель признал вину. Суд назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима и на три с половиной года лишил водительских прав. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.