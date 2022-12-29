В Тольятти четырежды судимого за нетрезвое вождение мужчину отправили в колонию

В Тольятти вынесли приговор местному жителю, в четвертый раз осужденному за пьяное вождение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Несмотря на прошлый плачевный опыт (три судимости за нетрезвое вождение), мужчина выводов для себя не сделал, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, проехал днем по двору и попался ГИБДД.

Водитель признал вину. Суд назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима и на три с половиной года лишил водительских прав. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.