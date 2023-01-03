Многодетный житель Елховского района стал фигурантом уголовного дела за прописанных в разрушенном доме мигрантов

В Елховском районе перед судом предстал 33-летний отец трех малолетних детей, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", ст. 322.3 УК "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

В ходе следствия установлено, что мужчина подал в миграционный пункт договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в с. Аврали Самарской области и бланки уведомления установленного законодательством Российской Федерации образца о прибытии семи иностранных граждан. При этом злоумышленник достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии.

Подсудимый в судебном заседании вину признал, раскаялся и пояснил, что за свои "услуги" получил 12 тыс. рублей.

Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. в доход государства. Кроме того, суд взыскал с местного жителя сумму неосновательного обогащения в размере 12 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.