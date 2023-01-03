Многодетный житель Елховского района стал фигурантом уголовного дела за прописанных в разрушенном доме мигрантов

В Елховском районе перед судом предстал 33-летний отец трех малолетних детей, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", ст. 322.3 УК "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".
В ходе следствия установлено, что мужчина подал в миграционный пункт договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в с. Аврали Самарской области и бланки уведомления установленного законодательством Российской Федерации образца о прибытии семи иностранных граждан. При этом злоумышленник достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии.
Подсудимый в судебном заседании вину признал, раскаялся и пояснил, что за свои "услуги" получил 12 тыс. рублей.
Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. в доход государства. Кроме того, суд взыскал с местного жителя сумму неосновательного обогащения в размере 12 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.