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Преступления Происшествия

Две женщины устроили потасовку из-за музыки в кафе в Шенталинском районе

ШЕНТАЛА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Шенталинского района от местной жительницы поступило заявление о том, что ей нанесла побои незнакомая женщина.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в одном из местных увеселительных заведений, где две женщины устроили потасовку из-за музыкального сопровождения. Потерпевшая попросила сотрудников заведения поменять музыку, а в ответ на ее просьбу другая посетительница высказала недовольство. Между ними завязался конфликт, в ходе которого оппонентка нанесла заявительнице удары по лицу.

Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в содеянном и пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полицейских, 44-летняя местная жительница ранее не судима. В отношении нее заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". 

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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