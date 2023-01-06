В полицию Шенталинского района от местной жительницы поступило заявление о том, что ей нанесла побои незнакомая женщина.
В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в одном из местных увеселительных заведений, где две женщины устроили потасовку из-за музыкального сопровождения. Потерпевшая попросила сотрудников заведения поменять музыку, а в ответ на ее просьбу другая посетительница высказала недовольство. Между ними завязался конфликт, в ходе которого оппонентка нанесла заявительнице удары по лицу.
Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в содеянном и пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По данным полицейских, 44-летняя местная жительница ранее не судима. В отношении нее заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.