В Ставропольском районе разыскивают 15-летнего подростка

В Ставропольском районе разыскивают несовершеннолетнего жителя с. Подстепки 15-летнего Артема Матвеева, который 3 января ушел из дома по ул. Дачной и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета.
Был одет: штаны и шапку темно-синего цвета, куртку черного цвета, сапоги серого цвета.
Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении мальчика, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 22-59-66, 8(8482) 28-17-24, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?