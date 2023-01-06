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Происшествия

В Ставропольском районе разыскивают 15-летнего подростка

ТОЛЬЯТТИ. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе разыскивают несовершеннолетнего жителя с. Подстепки 15-летнего Артема Матвеева, который 3 января ушел из дома по ул. Дачной и до настоящего времени не вернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета.

Был одет: штаны и шапку темно-синего цвета, куртку черного цвета, сапоги серого цвета.

Всех, кто видел или располагает информацией о местонахождении мальчика, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 22-59-66, 8(8482) 28-17-24, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется.

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