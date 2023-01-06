В Ставропольском районе разыскивают 15-летнего подростка

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В Ставропольском районе разыскивают несовершеннолетнего жителя с. Подстепки 15-летнего Артема Матвеева, который 3 января ушел из дома по ул. Дачной и до настоящего времени не вернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области