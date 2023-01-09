Самарского адвоката Юлию Туманову хотят отдать под суд за мошенничество

В Самарской области должны направить в суд уголовное дело в отношении адвоката Юлии Тумановой. Ее обвиняют в мошенничестве с деньгами доверителей.
По версии следствия, Юлия Туманова пообещала клиентам, что за вознаграждение для судебных приставов Автозаводского района Тольятти поможет снять взыскания и ограничения на выезд за долги. Но "клиенты" стали работать в рамках оперативного эксперимента. Сначала адвокату передали 100 тыс. руб., потом еще 60 тысяч. Сразу после получения второй суммы адвоката и задержали.
Сначала в отношении задержанной возбудили дело о посредничестве во взяточничестве и отправили под стражу. "Но 29 декабря 2022 года Автозаводским районным судом было отклонено ходатайство следователя СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении адвоката ПАСО Юлии Тумановой. Мера пресечения изменена на домашний арест", - рассказал управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин.
Действия Тумановой переквалифицировали на "Покушение на мошенничество в значительном размере" (наказание по этой статье может быть меньше).
"Защита не совсем согласна с квалификацией действий Тумановой, поскольку нет сведений о том, что предмет мошенничества является значительным размером для потерпевших. На днях уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточнил также Вячеслав Земчихин.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.