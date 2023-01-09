"Добрые елки": в Тольятти пройдет акция по сбору хвойных на переработку

ГК "Эковоз" предлагает включить елки в круговорот естественной утилизации и дать им возможность принести пользу и после праздника.
С 10 по 25 января ГК "Эковоз" совместно с ТЦ "Акварель" принимают натуральные новогодние деревья на переработку. Стационарный пункт приема будет работать на парковке по адресу: Южное шоссе, 6 (место огорожено баннером).
17 и 24 января (вторник) елки можно будет сдать в Экомобиль ГК "ЭкоВоз" по адресам:
- 17 квартал
- ул. 40 лет победы, 28
Время: 10:00 — 10:30.
- 21 квартал
- Между домами Южное шоссе, 19 и Южное шоссе, 23
Время: 11:00 — 11:30.
- ул. Льва Яшина, 7, подъезд 1
Время: 11:45 — 12:15.
Собранные деревья будут измельчены в дробилке, а щепа будет передана в Эко-Парк и Приют для птиц.
Перед сдачей с елки обязательно нужно убрать мишуру, украшения, игрушки.
Не забудьте рассказать об акции другим — пусть как можно больше деревьев будет переработано и принесет пользу.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?