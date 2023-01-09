"Добрые елки": в Тольятти пройдет акция по сбору хвойных на переработку

ГК "Эковоз" предлагает включить елки в круговорот естественной утилизации и дать им возможность принести пользу и после праздника.

С 10 по 25 января ГК "Эковоз" совместно с ТЦ "Акварель" принимают натуральные новогодние деревья на переработку. Стационарный пункт приема будет работать на парковке по адресу: Южное шоссе, 6 (место огорожено баннером).

17 и 24 января (вторник) елки можно будет сдать в Экомобиль ГК "ЭкоВоз" по адресам:

17 квартал

ул. 40 лет победы, 28

Время: 10:00 — 10:30.

21 квартал

Между домами Южное шоссе, 19 и Южное шоссе, 23

Время: 11:00 — 11:30.

ул. Льва Яшина, 7, подъезд 1

Время: 11:45 — 12:15.

Собранные деревья будут измельчены в дробилке, а щепа будет передана в Эко-Парк и Приют для птиц.

Перед сдачей с елки обязательно нужно убрать мишуру, украшения, игрушки.

Не забудьте рассказать об акции другим — пусть как можно больше деревьев будет переработано и принесет пользу.