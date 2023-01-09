В Самаре водитель, попавший в ДТП, пытался зарезать оппонента

В Самаре сотрудник Росгвардии задержал мужчину, ударившего ножом оппонента по дорожному конфликту.

Как сообщает региональное управление ведомства, в дневное время на Заводском шоссе произошло незначительное ДТП, переросшее в конфликт между водителями. Один из его участников нанес второму несколько ударов ножом.

Очевидцем происшествия стал водитель ОМОН "Смерч" Денис Д., ехавший по служебной необходимости. Прапорщик обезоружил и обезвредил злоумышленника, оказал первую доврачебную помощь пострадавшему, который уже начал терять сознание от обширной потери крови, вызвал "скорую помощь" и полицию.

Омоновец передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Решается вопрос о привлечении того к ответственности.

До прибытия медиков прапорщик постоянно контролировал состояние раненого мужчины. Медицинские работники положительно оценили его действия. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.

Сообщается, что руководство Управления Росгвардии по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудника.