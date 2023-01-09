В Самаре водитель, попавший в ДТП, пытался зарезать оппонента

В Самаре сотрудник Росгвардии задержал мужчину, ударившего ножом оппонента по дорожному конфликту.
Как сообщает региональное управление ведомства, в дневное время на Заводском шоссе произошло незначительное ДТП, переросшее в конфликт между водителями. Один из его участников нанес второму несколько ударов ножом.
Очевидцем происшествия стал водитель ОМОН "Смерч" Денис Д., ехавший по служебной необходимости. Прапорщик обезоружил и обезвредил злоумышленника, оказал первую доврачебную помощь пострадавшему, который уже начал терять сознание от обширной потери крови, вызвал "скорую помощь" и полицию.
Омоновец передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Решается вопрос о привлечении того к ответственности.
До прибытия медиков прапорщик постоянно контролировал состояние раненого мужчины. Медицинские работники положительно оценили его действия. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.
Сообщается, что руководство Управления Росгвардии по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудника.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.