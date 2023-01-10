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Футбол Спорт

"Локомотив" может купить у "Крыльев Советов" еще одного игрока

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов в ближайшее время станет игроком "Локомотива", сообщает "РБ Спорт". При этом после трансфера игрок может отправиться в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.

Также на 19-летнего футболиста претендуют подмосковные "Химки", за которые Соколов выступал ранее.

В текущем сезоне в составе "Крыльев Советов" в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс. евро.

Напомним, в декабре "Локомотив" выкупил у "Крыльев" нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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