"Локомотив" может купить у "Крыльев Советов" еще одного игрока

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов в ближайшее время станет игроком "Локомотива", сообщает "РБ Спорт". При этом после трансфера игрок может отправиться в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.

Также на 19-летнего футболиста претендуют подмосковные "Химки", за которые Соколов выступал ранее.

В текущем сезоне в составе "Крыльев Советов" в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс. евро.

Напомним, в декабре "Локомотив" выкупил у "Крыльев" нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева.