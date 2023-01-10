"Локомотив" может купить у "Крыльев Советов" еще одного игрока

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов в ближайшее время станет игроком "Локомотива", сообщает "РБ Спорт". При этом после трансфера игрок может отправиться в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.
Также на 19-летнего футболиста претендуют подмосковные "Химки", за которые Соколов выступал ранее.
В текущем сезоне в составе "Крыльев Советов" в 15 матчах Соколов отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс. евро.
Напомним, в декабре "Локомотив" выкупил у "Крыльев" нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?