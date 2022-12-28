"Крылья Советов": Максим Глушенков и Сергей Пиняев переходят в "Локомотив"

Нападающий Максим Глушенков и полузащитник Сергей Пиняев, выступавшие за "Крылья Советов", продолжат свою карьеру в "Локомотиве", сообщает сайт самарского клуба.
"Крылья" и игроки в пресс-релизах обменялись взаимными благодарностями, отметив в частности, что именно в Самаре Пиняев получил вызов в сборную.
Напомним, информация о том, что Глушенков и Пиняев близки к переходу в "Локомотив", появилась в середине декабря. В СМИ сообщалось, что москвичи воспользовались правом выкупа, прописанном в контрактах игрока. Неофициально озвучивалась общая сумма отступных в 400 млн рублей.
На позицию форварда "Крылья" уже подписали Владимира Сычевого.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?