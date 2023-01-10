В самарском военкоме рассказали, будут ли публиковаться списки пострадавших в Макеевке

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин рассказал, будут ли опубликованы списки пострадавших в Макеевке самарских военнослужащих. Алексей Вдовин объяснил, как родным военных получить о них актуальную информацию. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Алексей Вдовин отрицательно ответил на вопрос, будут ли публиковаться списки пострадавших в Макеевке.
"Нет, никакие списки публиковаться не будут", — подчеркнул военный комиссар.
Причин такого решения, по словам Вдовина, несколько.
"Во-первых, это персональные данные, — пояснил военный комиссар. — А во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено".
Алексей Вдовин рассказал, как родственники военнослужащих могут получить актуальную и достоверную информацию
"Вся имеющаяся в военных комиссариатах информация доводится персонально членам семьи военнослужащего, — отметил он. — Это происходит либо при личном обращении, либо в отдельных случаях идет оповещение со стороны сотрудников военного комиссариата".
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