Самарский Облсуд отказал в УДО убийце юной студентки журфака

Самарский областной суд отказал в апелляции Владу Роговику, семь лет назад убившему подругу и пытающемуся выйти по УДО, сообщает "КП-Самара".

Напомним, семь лет назад нашли тело 18-летней студентки журфака Анны Бондаревой. Девушку задушили в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией.

Поиском пропавшей студентки вместе со всеми занимался и ее убийца — Влад Роговик, которого с Анной связывали романтические отношения. В 2015 г. его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК № 3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к смягчению наказания, однако в октябре 2022 г. Новокуйбышевский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Роговика.

Через некоторое время убийца подал апелляцию в Самарский областной суд. 9 января 2023 г. состоялось рассмотрение жалобы.

"Суд оставил в силе приговор Новокуйбышевского суда. Роговику отказали в смягчении условий содержания и УДО", — рассказал изданию отец убитой девушки Илья Бондарев.

Теперь следующая возможность выйти на свободу у Роговика будет через полгода.