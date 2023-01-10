Самарский Облсуд отказал в УДО убийце юной студентки журфака

Самарский областной суд отказал в апелляции Владу Роговику, семь лет назад убившему подругу и пытающемуся выйти по УДО, сообщает "КП-Самара".
Напомним, семь лет назад нашли тело 18-летней студентки журфака Анны Бондаревой. Девушку задушили в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией.
Поиском пропавшей студентки вместе со всеми занимался и ее убийца — Влад Роговик, которого с Анной связывали романтические отношения. В 2015 г. его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК № 3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к смягчению наказания, однако в октябре 2022 г. Новокуйбышевский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Роговика.
Через некоторое время убийца подал апелляцию в Самарский областной суд. 9 января 2023 г. состоялось рассмотрение жалобы.
"Суд оставил в силе приговор Новокуйбышевского суда. Роговику отказали в смягчении условий содержания и УДО", — рассказал изданию отец убитой девушки Илья Бондарев.
Теперь следующая возможность выйти на свободу у Роговика будет через полгода.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.