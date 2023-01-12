Бюджет "Крыльев Советов" вырастет до 2,5 млрд рублей

Бюджет "Крыльев Советов" в 2023 г. может вырасти до 2,5 млрд руб., пишет sport-express.ru. В 2022 г. бюджет команды составлял 2,1 млрд рублей.

В текущем году финансирование планируется увеличить за счет увеличения контрактов РПЛ с титульным спонсором и за продажу медиаправ.

Кроме того, около 400 млн принесет продажа Пиняева и Глушенкова в "Локомотив".

Субсидия от министерства спорта Самарской области не возрастет по сравнению с 2022 г. (тогда был 1 млрд руб.) — клуб получит от 800 млн до 1 млрд руб. в зависимости от потребностей.