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Футбол Спорт

Бюджет "Крыльев Советов" вырастет до 2,5 млрд рублей

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бюджет "Крыльев Советов" в 2023 г. может вырасти до 2,5 млрд руб., пишет sport-express.ru. В 2022 г. бюджет команды составлял 2,1 млрд рублей.

В текущем году финансирование планируется увеличить за счет увеличения контрактов РПЛ с титульным спонсором и за продажу медиаправ.

Кроме того, около 400 млн принесет продажа Пиняева и Глушенкова в "Локомотив".

Субсидия от министерства спорта Самарской области не возрастет по сравнению с 2022 г. (тогда был 1 млрд руб.) — клуб получит от 800 млн до 1 млрд руб. в зависимости от потребностей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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