В Самаре вынесли приговор за обещание содействия в оформлении инвалидности

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 38-летнему замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации областного УФСИН Ивану Земзину. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Напомним, следствие считало, что Земзин обманывал желающих "купить" инвалидность. Он обещал посодействовать с оформлением бумаг, но выполнять взятые на себя обязательства не планировал. В июле 2022 г. Земзина задержали с поличным при получении 250 тыс. руб. от самарца, намеревавшегося оформить третью группу инвалидности.
Суд назначил Земзину год и восемь месяцев лишения свободы условно.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.