В Самаре вынесли приговор за обещание содействия в оформлении инвалидности

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 38-летнему замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации областного УФСИН Ивану Земзину. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, следствие считало, что Земзин обманывал желающих "купить" инвалидность. Он обещал посодействовать с оформлением бумаг, но выполнять взятые на себя обязательства не планировал. В июле 2022 г. Земзина задержали с поличным при получении 250 тыс. руб. от самарца, намеревавшегося оформить третью группу инвалидности.

Суд назначил Земзину год и восемь месяцев лишения свободы условно.