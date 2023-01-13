16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ввели в эксплуатацию долгострой на Московском шоссе В Тольятти восстановили права 278 дольщиков ЖСК "Виктория" В Самаре обсудят возможность застройки проспекта Юных Пионеров Мэрия Самары выставила под комплексное развитие участки общей площадью около 40 га Три самарских застройщика вошли в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год

Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти восстановили права 278 дольщиков ЖСК "Виктория"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 декабря 2022 года в Автозаводском районе Тольятти ввели в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома для ЖСК "Виктория", построенных с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". Дома расположены на ул. 40 лет Победы (секции Р-2, Р-3, Р-4).

Фото: министерство строительства Самарской области

"Самарским региональным фондом защиты прав дольщиков было завершено строительство в декабре 2022 года, ранее застройщиком домов выступало ООО "Авто Холдинг Сервис". Приостановка строительства произошла в 2013 году", — сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

На основании ходатайства главы региона Дмитрия Азарова Наблюдательным советом Фонда 25 декабря 2019 года было принято решение о финансировании завершения строительства объекта, после чего созданный правительством Самарской области региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства приступил к проектированию и строительству.

Ключи от новых квартир получат 278 членов ЖСК "Виктория".

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5