В Тольятти восстановили права 278 дольщиков ЖСК "Виктория"

30 декабря 2022 года в Автозаводском районе Тольятти ввели в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома для ЖСК "Виктория", построенных с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". Дома расположены на ул. 40 лет Победы (секции Р-2, Р-3, Р-4).

"Самарским региональным фондом защиты прав дольщиков было завершено строительство в декабре 2022 года, ранее застройщиком домов выступало ООО "Авто Холдинг Сервис". Приостановка строительства произошла в 2013 году", — сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

На основании ходатайства главы региона Дмитрия Азарова Наблюдательным советом Фонда 25 декабря 2019 года было принято решение о финансировании завершения строительства объекта, после чего созданный правительством Самарской области региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства приступил к проектированию и строительству.

Ключи от новых квартир получат 278 членов ЖСК "Виктория".