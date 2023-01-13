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Здравоохранение Общество

Употребление алкоголя приводит к нарушению ритма сердца и сердечно-сосудистым катастрофам

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опасные нарушения ритма могут возникнуть как в состоянии алкогольного опьянения, так и после него. Пациент ощущает резкую слабость, одышку, приступ сердцебиения.

Сужая артерии, алкоголь приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и как следствие — к инфаркту миокарда. В группу риска входят прежде всего пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

"Выкуренная сигарета, так же как и алкоголь, может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям", — подчеркивает главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова.

Снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний поможет регулярная физическая активность. Проводите выходные дни активно, не забывая о прогулках на свежем воздухе, а также помните о важности здорового сна.

Гид потребителя

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