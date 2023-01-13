Употребление алкоголя приводит к нарушению ритма сердца и сердечно-сосудистым катастрофам

Опасные нарушения ритма могут возникнуть как в состоянии алкогольного опьянения, так и после него. Пациент ощущает резкую слабость, одышку, приступ сердцебиения.
Сужая артерии, алкоголь приводит к гипертоническому кризу, разрыву атеросклеротической бляшки и как следствие — к инфаркту миокарда. В группу риска входят прежде всего пациенты, страдающие артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.
"Выкуренная сигарета, так же как и алкоголь, может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям", — подчеркивает главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова.
Снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний поможет регулярная физическая активность. Проводите выходные дни активно, не забывая о прогулках на свежем воздухе, а также помните о важности здорового сна.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров