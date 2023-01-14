В Самаре в массовом ДТП с "перевертышем" пострадал один человек

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В субботу, 14 января, в 13:40 водитель Toyota в Самаре на ул. Ново-Вокзальной при перестроении в левый ряд не уступил преимущество в движении Subaru, который ехал в попутном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области