В Самаре в массовом ДТП с "перевертышем" пострадал один человек

В субботу, 14 января, в 13:40 водитель Toyota в Самаре на ул. Ново-Вокзальной при перестроении в левый ряд не уступил преимущество в движении Subaru, который ехал в попутном направлении.
После столкновения Toyota перевернулась, допустив столкновение с автомобилями Renault и Volkswagen.
В результате аварии пострадал водитель Subaru: он доставлен в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!