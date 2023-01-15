Индивидуального предпринимателя из Самары подозревают в "продаже" водительских прав

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В Самаре задержали 37-летнего индивидуального предпринимателя по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области