В Самаре задержали 37-летнего индивидуального предпринимателя по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, мужчина получил 100 тыс. руб. от 18-летнего уроженца одной из соседних республик и должен был помочь открыть в водительских правах категорию для грузового транспорта без обучения и экзаменов.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.