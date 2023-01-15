Житель Сызрани пойдет под суд за кражу телефона у ребенка

В Сызранский городской суд отправили в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя, которого подозревали в краже телефона у ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой преступления стал несовершеннолетний. Ребенок потерял телефон стоимостью 11 тыс. руб. на детской площадке около дома. Когда найти мобильник самостоятельно не получилось, мать мальчика обратилась в полицию.

На подозреваемого правоохранители вышли через ломбард, куда он сдал телефон по своим документам. Мужчина признал вину и рассказал, что нашел мобильник на бордюре около детской площадки, решил оставить его себе, а на следующий день продал за 4 тыс. рублей.