Житель Сызрани пойдет под суд за кражу телефона у ребенка

В Сызранский городской суд отправили в суд уголовное дело 27-летнего местного жителя, которого подозревали в краже телефона у ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Жертвой преступления стал несовершеннолетний. Ребенок потерял телефон стоимостью 11 тыс. руб. на детской площадке около дома. Когда найти мобильник самостоятельно не получилось, мать мальчика обратилась в полицию.
На подозреваемого правоохранители вышли через ломбард, куда он сдал телефон по своим документам. Мужчина признал вину и рассказал, что нашел мобильник на бордюре около детской площадки, решил оставить его себе, а на следующий день продал за 4 тыс. рублей.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.