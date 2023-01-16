"Том Сойер Фест" выиграл президентский грант на 6,4 млн рублей

Организаторы "Том Сойер Фест" получат из Фонда президентских грантов 6,4 млн руб. на реализацию проекта по "сохранению исторической памяти".
В описании проекта сказано, что в этом году команда "Том Сойер Феста" рассмотрит схему продажи или передачи в аренду аварийных исторических расселенных домов, находящихся в региональной собственности.
"Мы проведем исследование и разработаем концепцию исторического квартала. Для нас важно соблюсти баланс интересов и договориться между всеми участниками процесса: девелоперами, органами власти, градозащитниками и малым бизнесом. Для того, чтобы диалог между участниками городского сообщества состоялся, мы проведем воркшоп для основных стейкхолдеров процесса, по результатам которого будет сформирована концепция (стратегия) развития исторического квартала", — сообщают представители проекта.
Свою идею они представят в конце января-начале февраля 2024 года на форуме инвесторов в историческую недвижимость "Ярмарка домов и кварталов". Там же разыграют расселенные аварийные исторические дома без статуса, ценные градоформирующие объекты и объекты культурного наследия, "находящиеся в историческом квартале".
"Мы зафиксируем право инвесторов на не менее чем 5 исторических объектов квартала и представим органам исполнительной власти рабочую модель проектирования территорий с учетом мнений всех городских стейкхолдеров", — уточняют задачи форума представители "Том Сойер Феста".
Также общественники продолжат восстановление "Дома с часами". В этом году они планируют приступить к переборке стен (находятся в неудовлетворительном состоянии), укреплению межэтажных перекрытий и замене оконных блоков.
Дополнительно в организации займутся укреплением собственного сообщества, в составе которого 77 команд.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.