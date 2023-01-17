В Жигулевске ищут парочку, обворовывающую магазины

В Жигулевске разыскивают пару магазинных воров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Еще в июне 2022 г. в полицию обратились из магазина. Двое неизвестных — мужчина и женщина набрали корзину товаров, не оплатили их и скрылись. Через полгода злоумышленники провернули аналогичную кражу еще в одном магазине.

Несмотря на то, что пара попала на записи камер видеонаблюдения, разыскивают их до сих пор.

Приметы подозреваемых

1) мужчина: на вид 35-43 лет, рост 170-180 см, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

2) женщины: на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, была одета в шапку с помпоном, светлую куртку, светло-синие джинсы, белые ботинки, при себе имела черную сумку.

Правоохранители просят свидетелей краж и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84862) 3-14-69, 8(927)751-68-86, 102.