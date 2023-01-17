В Жигулевске разыскивают пару магазинных воров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Еще в июне 2022 г. в полицию обратились из магазина. Двое неизвестных — мужчина и женщина набрали корзину товаров, не оплатили их и скрылись. Через полгода злоумышленники провернули аналогичную кражу еще в одном магазине.
Несмотря на то, что пара попала на записи камер видеонаблюдения, разыскивают их до сих пор.
Приметы подозреваемых
1) мужчина: на вид 35-43 лет, рост 170-180 см, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
2) женщины: на вид 35-40 лет, рост 160-170 см, была одета в шапку с помпоном, светлую куртку, светло-синие джинсы, белые ботинки, при себе имела черную сумку.
Правоохранители просят свидетелей краж и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84862) 3-14-69, 8(927)751-68-86, 102.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.