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Суды Происшествия

Экс-главу самарского филиала НИИ радио снова станут судить за "мертвые души"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары должен заново рассмотреть уголовное дело теперь уже бывшего директора самарского филиала научно-исследовательского института радио Дмитрия Лучина и его подчиненной Ольги Роговой. Их обвинили в создании "мертвых душ".

Напомним, на хищения денег изначально жаловались сотрудники института.

"Была получена информация, что зарплаты фиктивных работников могли намного превышать зарплаты реально трудящихся людей. Кроме того, был отмечен карьерный рост ряда фиктивных работников, когда действующие сотрудники организации, занимающиеся более сложной работой, трудятся на менее престижных должностях более пяти лет", — сообщали в правоохранительных органах.

Предполагалось, что премии также начисляли в первую очередь "мертвым душам", а индексация зарплат не проводилась.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела о присвоении и подлоге. Общая сумма похищенных денег, по версии следствия, составила около 8 млн рублей.

Судья Елена Куприянова приговорила Лучина к трем годам лишения свободы условно, Рогову — к двум годам лишения свободы условно. Осужденные с таким вердиктом не согласились. В итоге Самарский областной суд отменил обвинительный приговор и передал дело на новое рассмотрение в суд Октябрьского района.

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