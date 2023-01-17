Самарский блогер планирует отправиться в Арктику на старом "Москвиче"

Самарский путешественник Алексей Жирухин отправится в Арктику на советском "Москвиче", сообщает "КП-Самара". Алексей — путешественник с приличным стажем. За 15 лет волжанин объехал всю Россию и еще 55 разных стран.

"Мы с товарищами путешествовали на разных машинах. А после мои читатели предложили испытать нашу, отечественную. Ну, подумали, почему бы и нет, год санкций все-таки, — смеется Алексей Жирухин. — Смотрели с другом объявления и наткнулись на зеленый "Москвич". У Сашки (товарища по интересам) как раз был такой же. Решили брать".

Ехать за автомобилем пришлось в Челябинск. Пригнать машину в Тверь (точка отправления в Арктику) оказалось целым испытанием. Из строя вышла печка, салон задувал ледяной воздух, а колеса и вовсе держались на добром слове.

"В машине даже запаски не было, заскочили за ней по пути в Екатеринбург. Там же починили развалившиеся от старости ступичные подшипники. Маршрут для такого автомобиля был серьезный, еще и попались на мороз выше 30-ти. Ехали в полном обмундировании: шапки, рукавицы. Ноги грели в картонной коробке", — рассказал изданию Алексей.

Рядом с Нижним Новгородом у "машины капитана" застучал двигатель. До остановки в Москве оставалось примерно 500 километров. Путники сбавили скорость и буквально ползли до столицы.

"В таком виде мы появились на Красной площади, прокатились по Москве. Получился смешной мини-сериал", — с позитивом вспоминает самарец.

Сейчас советский аппарат проходит серьезную подготовку, его ремонтируют и утепляют. Времени остается не так уж и много, в середине февраля Алексей вместе с другом отправится к зимникам Арктики.

"Я думаю, это будет настоящее приключение. А то на этих японских внедорожниках поездка будет скучной, — поделился с журналистом Алексей. — Мы путешественники опытные. Главное — запастись теплой одеждой".

За Алексеем следит огромное количество читателей. Мужчина активно ведет социальные сети. С каждой поездки он привозит чудесные фильмы, пишет статьи. На этом, кстати, и зарабатывает.

"Сначала, конечно, это было лишь хобби. Теперь дело жизни. Уже пять лет я рассказываю о своих путешествиях. Есть и бизнес, который позволяет быть относительно свободным", — говорит самарец.

Планы у Алексея расписаны на год вперед. В марте мужчину ждет уже другая экспедиция.