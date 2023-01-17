В Тольятти вынесли приговор водителю, предъявившему поддельные права

В Комсомольском районном суде Тольятти огласили приговор гражданину Таджикистана, признанному виновным в использовании поддельного водительского удостоверения (3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
25 октября 2022 г. в 1:00 мужчина ехал на Opel Zafira со стороны Жигулевска в направлении Самары. Когда на КПП его остановил инспектор ДПС и потребовал документы, мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение Республики Таджикистан.
Однако обман раскрылся, возбудили уголовное дело. В итоге мужчине назначили штраф 10 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.