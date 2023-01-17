В Тольятти вынесли приговор водителю, предъявившему поддельные права

В Комсомольском районном суде Тольятти огласили приговор гражданину Таджикистана, признанному виновным в использовании поддельного водительского удостоверения (3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

25 октября 2022 г. в 1:00 мужчина ехал на Opel Zafira со стороны Жигулевска в направлении Самары. Когда на КПП его остановил инспектор ДПС и потребовал документы, мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение Республики Таджикистан.

Однако обман раскрылся, возбудили уголовное дело. В итоге мужчине назначили штраф 10 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.