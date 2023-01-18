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Строительство Строительство и недвижимость

В Советском районе Самары под комплексное развитие отдадут почти 10 га

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала очередное постановление, связанное с комплексным развитием городских территорий. Общая площадь двух несмежных территорий — 9,59 га.

Речь о участке жилой застройки, расположенном в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского, Карякина (7,61 га) и территории в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого (1,98 га).

Предельный объем строительства составит 306,8 тыс. кв. метров. Предполагается, что на обеих территориях будут снесены 10 аварийных домов 1940-1950-х годов строительства, нежилые здания, котельная, склад, механические мастерские и т. д.

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