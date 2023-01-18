Тольяттинец получил восемь с половиной лет за жестокое убийство собутыльника

В Тольятти к восьми с половиной годам колонии строгого режима приговорили мужчину, признанного виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Тольяттинец выпивал с приятелем у себя дома. Мужчины поссорились, и хозяин три раза ударил гостя по голове табуретом, потом еще 25 раз — металлической тростью и трижды — топором в шею. Потерпевший скончался на месте.
После этого убийца пытался скрыть следы преступления. Он вытащил труп на лестничную площадку и накрыл одеялом, вымыл и спрятал топор. Затем он убрал следы крови дома и в подъезде, переоделся и пошел пивной магазин, возле которого его и задержали.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.