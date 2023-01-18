Тольяттинец получил восемь с половиной лет за жестокое убийство собутыльника

В Тольятти к восьми с половиной годам колонии строгого режима приговорили мужчину, признанного виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Тольяттинец выпивал с приятелем у себя дома. Мужчины поссорились, и хозяин три раза ударил гостя по голове табуретом, потом еще 25 раз — металлической тростью и трижды — топором в шею. Потерпевший скончался на месте.

После этого убийца пытался скрыть следы преступления. Он вытащил труп на лестничную площадку и накрыл одеялом, вымыл и спрятал топор. Затем он убрал следы крови дома и в подъезде, переоделся и пошел пивной магазин, возле которого его и задержали.