Повышение платы за вывоз мусора в частных домах предложили отсрочить на год

Введение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах Самарской области предложили отсрочить на год. Проект приказа регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликован во вторник, 17 января.

Согласно проекту документа, нормативы накопления ТКО в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, установленные министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, начнут действовать с 1 июля 2024 года.

До этого момента, для исчисления платы за вывоз мусора из частных жилых строений будут применяться нормативы накопления ТКО, утвержденные для многоквартирных домов. Таким образом, норматив накопления ТКО на одного человека составит 1,95 кубометр в год (вместо 2,7 кубометров).

Первоначально планировалось, что увеличение платы произойдет с 1 июля этого года, но по поручению первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, департаментом были разработаны соответствующие изменения.

Сделано это было в целях недопущения роста платы для граждан, проживающих

в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, а также минимизации негативных социальных последствий на территории региона, говорится в пояснительной записке к проекту.