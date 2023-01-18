Повышение платы за вывоз мусора в частных домах предложили отсрочить на год

Введение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах Самарской области предложили отсрочить на год. Проект приказа регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликован во вторник, 17 января.
Согласно проекту документа, нормативы накопления ТКО в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, установленные министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, начнут действовать с 1 июля 2024 года.
До этого момента, для исчисления платы за вывоз мусора из частных жилых строений будут применяться нормативы накопления ТКО, утвержденные для многоквартирных домов. Таким образом, норматив накопления ТКО на одного человека составит 1,95 кубометр в год (вместо 2,7 кубометров).
Первоначально планировалось, что увеличение платы произойдет с 1 июля этого года, но по поручению первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, департаментом были разработаны соответствующие изменения.
Сделано это было в целях недопущения роста платы для граждан, проживающих
в индивидуальных жилых домах в муниципальных районах, а также минимизации негативных социальных последствий на территории региона, говорится в пояснительной записке к проекту.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа