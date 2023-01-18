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Суды Происшествия

В деле об убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо появится новый адвокат

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 января, Самарский областной суд не смог продолжить рассмотрение дела об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира. В процессе объявили перерыв из-за вступления в дело нового адвоката.

Напомним, дзюдоиста Евгения Кушнира убили днем 24 июня 2019 г. в кафе "Левша" в Центральном районе Тольятти. У Кушнира и его друга возник конфликт с несколькими людьми. В итоге дзюдоист погиб от ножевых ранений, а его приятель попал в больницу.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", - сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов.

По словам друга убитого, в деле несколько раз менялись следователи, и каждый новый предлагал отказаться от попыток привлечь к ответственности Бадала Искандерова - якобы тот является "авторитетным бизнесменом". Как утверждал друг Кушнира, обвиняемые сами подали на него заявление с обвинением в вымогательстве (речь идет о требовании вернуть долг), было возбуждено уголовное дело. Расследование же убийства Кушнира, по мнению близких, "тормозилось".

В итоге недавно суд Центрального района Тольятти вынес приговор другу Кушнира - Замиру Сафарову. Сафарова приговорили за вымогательство к семи с половиной годам лишения свободы.

В суде по делу об убийстве Кушнира Сафаров выступает потерпевшим. 18 января он заявил желание взять еще одного адвоката. Защитнику потребуется время, чтобы ознакомиться с материалами дела, поэтому процесс отложили.

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