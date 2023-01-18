Самарский фотокорреспондент стала лауреатом конкурса "Совет Федерации – палата регионов"

Фотокорреспондент "КП-Самара" Светлана Маковеева заняла третье место в конкурсе СМИ "Совет Федерации — палата регионов, сообщает издание. Самарчанка удостоилась награды в номинации "Год в жизни страны" с материалом из проекта про ремесленников Самарской области разных национальностей.

"Я взялась за эту тему, потому что хотелось сделать что-то в память о бабушке: она была увлеченной рукодельницей. К тому же мне очень нравятся счастливые люди, а у ремесленников именно такая энергетика. Думаю, дело в том, что творчество, возвращение к традиции дает чувство опоры. Я полюбила всех героев этого проекта, но на конкурс отправила одну из самых зацепивших меня историй. Хуснея Челкунец, увлекшись реконструкцией башкирского костюма, нашла через новое хобби село, в котором она родилась. Сейчас это просто точка на карте, опустевшее место. И она вместе с единомышленниками поставила надгробный памятник умершей деревне. Я рада, что эта история нашла отклик у наших читателей и ее высоко оценило жюри", — говорит Светлана Маковеева.

Она отмечает, что для нее было особенно почетно получить награду из рук Валентины Матвиенко — председателя Совета Федерации и Владимира Соловьева — председателя Союза журналистов России.

Отметим, что участие в конкурсе приняли более 200 журналистов со всей России, среди которых жюри выбрало 12 лучших работ в четырех номинациях. Награждение прошло в День российской печати, 13 января, в здании Совета Федерации.