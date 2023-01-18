Самарский фотокорреспондент стала лауреатом конкурса "Совет Федерации – палата регионов"

Фотокорреспондент "КП-Самара" Светлана Маковеева заняла третье место в конкурсе СМИ "Совет Федерации — палата регионов, сообщает издание. Самарчанка удостоилась награды в номинации "Год в жизни страны" с материалом из проекта про ремесленников Самарской области разных национальностей.
"Я взялась за эту тему, потому что хотелось сделать что-то в память о бабушке: она была увлеченной рукодельницей. К тому же мне очень нравятся счастливые люди, а у ремесленников именно такая энергетика. Думаю, дело в том, что творчество, возвращение к традиции дает чувство опоры. Я полюбила всех героев этого проекта, но на конкурс отправила одну из самых зацепивших меня историй. Хуснея Челкунец, увлекшись реконструкцией башкирского костюма, нашла через новое хобби село, в котором она родилась. Сейчас это просто точка на карте, опустевшее место. И она вместе с единомышленниками поставила надгробный памятник умершей деревне. Я рада, что эта история нашла отклик у наших читателей и ее высоко оценило жюри", — говорит Светлана Маковеева.
Она отмечает, что для нее было особенно почетно получить награду из рук Валентины Матвиенко — председателя Совета Федерации и Владимира Соловьева — председателя Союза журналистов России.
Отметим, что участие в конкурсе приняли более 200 журналистов со всей России, среди которых жюри выбрало 12 лучших работ в четырех номинациях. Награждение прошло в День российской печати, 13 января, в здании Совета Федерации.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.