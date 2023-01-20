В Самаре поставщик попал в "черный список", лишив сухофруктов школу в Южном городе

В Самарское УФАС обратились представители школы "Южный город" с жалобой на ООО "Золотой Феникс" и требованием внести общество в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала контракт на поставку питания для учащихся, сообщили в антимонопольной службе.

В октябре 2022 г. между школой и ООО был заключен контракт на поставку бакалейной продукции на сумму 298,3 тыс. рублей, но поставщик не исполнял обязательства по поставке сухофруктов в полном объеме.

Сотрудники школы приняли решение отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

"Рассмотрев обращение учебного заведения о включении сведений об ООО "Золотой Феникс" в реестр недобросовестных поставщиков, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, антимонопольный орган решил включить сведения о данном Обществе в РНП сроком на два года", — отмечается в сообщении.