В Самаре поставщик попал в "черный список", лишив сухофруктов школу в Южном городе

В Самарское УФАС обратились представители школы "Южный город" с жалобой на ООО "Золотой Феникс" и требованием внести общество в реестр недобросовестных поставщиков. Компания сорвала контракт на поставку питания для учащихся, сообщили в антимонопольной службе.
В октябре 2022 г. между школой и ООО был заключен контракт на поставку бакалейной продукции на сумму 298,3 тыс. рублей, но поставщик не исполнял обязательства по поставке сухофруктов в полном объеме.
Сотрудники школы приняли решение отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.
"Рассмотрев обращение учебного заведения о включении сведений об ООО "Золотой Феникс" в реестр недобросовестных поставщиков, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, антимонопольный орган решил включить сведения о данном Обществе в РНП сроком на два года", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129