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Суды Происшествия

Кассационный суд оставил без изменения приговор экс-судье Ивану Ежову

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 января, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Красноглинского райсуда, вынесенный бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову и апелляционное определение Самарского облсуда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в кассационном суде.

Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. — часть взятки 1 млн руб. за смягчение статьи и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности.

Красноглинский райсуд приговорил Ежова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

5 июля Самарский облсуд изменил приговор в части реквизитов для оплаты штрафа и исправила наименование суда, который наложил арест на имущество Ежова. Назначенный срок остался тем же. Приговор вступил в законную силу.

10 ноября 2022 г. Ежов подал жалобы в кассационный суд. Кассация рассмотрела жалобы 20 января.

"Кассационный суд оставил без изменения судебные решения в отношении бывшего судьи, осужденного за получение взятки", — пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде.

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