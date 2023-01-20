Кассационный суд оставил без изменения приговор экс-судье Ивану Ежову

В пятницу, 20 января, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор Красноглинского райсуда, вынесенный бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову и апелляционное определение Самарского облсуда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в кассационном суде.
Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. — часть взятки 1 млн руб. за смягчение статьи и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности.
Красноглинский райсуд приговорил Ежова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
5 июля Самарский облсуд изменил приговор в части реквизитов для оплаты штрафа и исправила наименование суда, который наложил арест на имущество Ежова. Назначенный срок остался тем же. Приговор вступил в законную силу.
10 ноября 2022 г. Ежов подал жалобы в кассационный суд. Кассация рассмотрела жалобы 20 января.
"Кассационный суд оставил без изменения судебные решения в отношении бывшего судьи, осужденного за получение взятки", — пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Шестом кассационном суде.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.