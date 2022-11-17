Жалобы на приговор экс-судье Ивану Ежову поступили в кассационный суд

В Шестой кассационный суд в Самаре поступили жалобы на приговор Красноглинского районного суда, вынесенный бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову. Об этом сообщают в суде.

Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. судья Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. — первую часть взятки 1 млн руб. за смягчение статьи и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности.

Красноглинский райсуд приговорил Ежова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

5 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор в части дополнения резолютивной части — реквизитов для оплаты штрафа, и исправила наименование суда, который наложил арест на имущество Ежова. Назначенный срок остался тем же. Приговор уже вступил в законную силу.

Как сообщают в Шестом кассационном суде, 10 ноября к ним поступили от Ивана Ежова жалобы на приговор и апелляционное определения облсуда и от его адвоката жалоба на апелляционное определение. 16 ноября их передали на изучение. О принятии каких-либо решений по жалобам пока не сообщается.