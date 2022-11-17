Жалобы на приговор экс-судье Ивану Ежову поступили в кассационный суд

В Шестой кассационный суд в Самаре поступили жалобы на приговор Красноглинского районного суда, вынесенный бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову. Об этом сообщают в суде.
Напомним, по версии следствия, в марте 2019 г. судья Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. — первую часть взятки 1 млн руб. за смягчение статьи и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности.
Красноглинский райсуд приговорил Ежова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
5 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор в части дополнения резолютивной части — реквизитов для оплаты штрафа, и исправила наименование суда, который наложил арест на имущество Ежова. Назначенный срок остался тем же. Приговор уже вступил в законную силу.
Как сообщают в Шестом кассационном суде, 10 ноября к ним поступили от Ивана Ежова жалобы на приговор и апелляционное определения облсуда и от его адвоката жалоба на апелляционное определение. 16 ноября их передали на изучение. О принятии каких-либо решений по жалобам пока не сообщается.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.