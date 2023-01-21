Молодой водитель на Volvo въехал в стену театра в Самаре

В пятницу, 20 января, в 22:30 22-летний водитель, получивший водительское удостоверение год назад, на автомобиле Volvo совершил наезд на фасад дома 109 по ул. Льва Толстого (здание театра "Самарт").
С места ДТП машиной "скорой помощи" водитель с травмой головы и руки госпитализирован.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!