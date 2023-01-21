Молодой водитель на Volvo въехал в стену театра в Самаре

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В пятницу, 20 января, в 22:30 22-летний водитель, получивший водительское удостоверение год назад, на автомобиле Volvo совершил наезд на фасад дома 109 по ул. Льва Толстого (здание театра "Самарт").

Фото: ГУ МВД по Самарской области