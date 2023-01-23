Суд вынес приговор члену группы "смотрящего за Самарской областью"

Мужчину по фамилии Богомолов судили за похищение человека, бандитизм, разбой, грабежи и вымогательство. По оперативным данным, Богомолов имеет отношение к преступной группировке.

"Предполагается, что он мог быть участником "банды Липкина". Липкин был "смотрящим" за Чапаевском. Кроме того, "работал" с ними, предположительно, Павел Мочальников. Последний был смотрящим за Безенчуком. Назначил же их смотрящий за Самарской областью Юрий Десятов, известный в своих кругах как Дикан", — сообщали ранее журналисту "Волга Ньюс" силовики.

"Разработкой" банды занималось полицейское управление уголовного розыска. Уже установлены семь предполагаемых участников группировки. Ранее силовики сообщали, что в региональном управлении Следственного комитета по материалам полиции возбудили несколько уголовных дел относительно "банды Липкина".

"Сначала задержали близких Дикану людей — их порядка 12 человек. Среди задержанных, например, был Липкин — смотрящий за Чапаевском. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, — он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", — рассказывал несколько месяцев назад источник в правоохранительных органах.

В отношении "смотрящих" возбудили уголовные дела по статье 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии").

В итоге на днях Самарский областной суд установил, что Липкин действительно совершил несколько преступлений. Например, похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи и вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали на разных квартирах, которые принадлежали членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли и напали. Также установлены и другие случаи вымогательств по несколько сотен тысяч рублей у разных людей.

Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колоны и особого режима. Как уточнили правоохранители, уголовное дело других предполагаемых членов банды сейчас тоже рассматривает облсуд.