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Новикомбанк и Гарантийный фонд Владимирской области расширяют сотрудничество

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал победителем первого в 2023 году конкурса на право размещения временно свободных средств гарантийного фонда Владимирской области на банковских депозитах.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Среди ключевых требований для работы со средствами Гарантийного фонда — наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже "A-(RU)" от АКРА или "ruA-" от "Эксперт РА".

В 2022 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитные рейтинги Новикомбанка до ruA+. В тот же период агентство АКРА подтвердило ранее присвоенный ему уровень ruA+. Также банк в 2022 году получил еще один кредитный рейтинг — АА- от агентства НКР. Благодаря этому Новикомбанк смог увеличить объем размещения средств региональных органов власти и продолжил наращивать сотрудничество с областными Гарантийными фондами.

Размещение средств Гарантийных фондов на банковских депозитах дает возможность увеличить размер гарантийного капитала. Наличие необходимых сумм обеспечивает доступ предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) и организаций инфраструктуры поддержки МСП к финансовым ресурсам.

"Размещение денежных средств на депозитах Новикомбанка обеспечивает дополнительными ресурсами реальный сектор экономики регионов. Наше сотрудничество с Гарантийным фондом позволяет решить проблему нехватки залогов у предпринимателей при оформлении кредитов. Мы участвуем в программах господдержки МСП для того, чтобы упростить клиентам доступ к кредитным ресурсам и одновременно предоставить им качественный банковский сервис. При таком формате партнерства предпринимателю достаточно лишь подать заявку на кредит, а банк обеспечит административное сопровождение сделки", — отметила управляющая филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

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