Суд над депутатом гордумы Жигулевска начнут в январе

В суде Промышленного района Самары готовятся к процессу над депутатом жигулевской городской думы Денисом Обищенко. Как стало известно, вместе с ним на скамье подсудимых оказался его приятель по фамилии Созинов.

Напомним, ранее сообщалось, что Обищенко попал под уголовное дело вместе с замглавы администрации Жигулевска Игорем Смурагой. По версии следствия, заместитель главы по внутренней политике и соцвопросам администрации Жигулевска Игорь Смурага выступил посредником, получил от представителя фирмы, которая специализируется на строительстве зданий, 23 млн руб. из оговоренной суммы 30 млн за содействие в снижении недоимки по налогам.

Тогда же сообщалось о задержании депутата гордумы Жигулевска Дениса Обищенко. Предполагалось, что замглавы администрации привлек к преступлению еще двух человек, которым передал 14 млн руб. для передачи сотрудникам ФНС. 9 млн руб. он оставил себе в качестве платы за посредничество. Однако посредники решили оставить все деньги себе и ничего не передавать налоговикам. Кроме того, по версии следствия, в 2021 г. депутат гордумы передал через посредника взятку 40 тыс. руб. в ГИБДД.

Игоря Смурагу будут судить в Жигулевске, а Обищенко с приятелем — в Самаре.

"Процесс Обищенко и Созинова начнут 31 января. В частности, должны решить вопрос о продлении им содержания под стражей", — сообщили в суде Промышленного района.