Спортдиректор "Црвены Звезды" назвал переход Коваленко в их клуб слухом

Спортивный директор "Црвены Звезды" Митар Мркела отреагировал на новость о том, что полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко интересен сербскому клубу, пишет Sport24.
"Црвена Звезда" следит за Александром Коваленко? Не хочется комментировать слухи", — сказал Мркела.
На данный момент 19-летний хавбек выступает за "Крылья Советов" на правах аренды из "Сочи".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?