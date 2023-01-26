Спортдиректор "Црвены Звезды" назвал переход Коваленко в их клуб слухом

Спортивный директор "Црвены Звезды" Митар Мркела отреагировал на новость о том, что полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко интересен сербскому клубу, пишет Sport24.

"Црвена Звезда" следит за Александром Коваленко? Не хочется комментировать слухи", — сказал Мркела.

На данный момент 19-летний хавбек выступает за "Крылья Советов" на правах аренды из "Сочи".