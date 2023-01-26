Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы "Кошелев-проектов"

В четверг, 26 января, Конституционный суд РФ рассмотрел дело по жалобам АО "Специализированный Застройщик "Кошелев-проект Самара" и АО "Кошелев-проект". Конкретно - о проверке конституционности части 8 статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ "О защите конкуренции".
"Оба заявителя признаны нарушившими закон "О защите конкуренции" и привлечены к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. Антимонопольный орган пришел к выводу, что девелоперы не вели между собой добросовестную конкурентную борьбу, а их совместное участие в аукционах имело целью поддержание наиболее выгодной цены контрактов.
Для этого после минимального снижения цены застройщики отказывались от борьбы, и процедура торгов завершалась победой одного из них", - напомнили в Конституционном суде.
Сумма назначенных фирмам штрафов составляет около 138 млн рублей. Фирмы обращались в суды. Но те отказались признать решения незаконными. При этом представители фирм настаивали, что они вообще не могут быть конкурентами, поскольку у них один собственник.
Предполагается, что свое решение Конституционный суд может вынести примерно через месяц. При этом сторонние юристы отмечают, что если жалобы будут удовлетворены, то ФАС придется пересмотреть подходы к выявлению картелей на торгах. А если жалобы отклонят, то это укрепит позиции Федеральной антимонопольной службы.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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