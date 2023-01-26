Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы "Кошелев-проектов"

В четверг, 26 января, Конституционный суд РФ рассмотрел дело по жалобам АО "Специализированный Застройщик "Кошелев-проект Самара" и АО "Кошелев-проект". Конкретно - о проверке конституционности части 8 статьи 11 и пункта 1 части 1 статьи 17 ФЗ "О защите конкуренции".

"Оба заявителя признаны нарушившими закон "О защите конкуренции" и привлечены к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. Антимонопольный орган пришел к выводу, что девелоперы не вели между собой добросовестную конкурентную борьбу, а их совместное участие в аукционах имело целью поддержание наиболее выгодной цены контрактов.

Для этого после минимального снижения цены застройщики отказывались от борьбы, и процедура торгов завершалась победой одного из них", - напомнили в Конституционном суде.

Сумма назначенных фирмам штрафов составляет около 138 млн рублей. Фирмы обращались в суды. Но те отказались признать решения незаконными. При этом представители фирм настаивали, что они вообще не могут быть конкурентами, поскольку у них один собственник.

Предполагается, что свое решение Конституционный суд может вынести примерно через месяц. При этом сторонние юристы отмечают, что если жалобы будут удовлетворены, то ФАС придется пересмотреть подходы к выявлению картелей на торгах. А если жалобы отклонят, то это укрепит позиции Федеральной антимонопольной службы.