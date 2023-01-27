"Собиравшему дань" начальнику ОВО пересмотрят приговор

Самарский областной суд пересмотрит приговор в отношении бывшего начальника вневедомственной охраны Самары — филиала ФГКУ "Управление войск национальной гвардии РФ по Самарской области" Валерия Бока.
По версии следствия, с февраля 2017 г. по май 2020 г. Бок получал "дань" от подчиненного. Начальник пункта центральной охраны № 5 по Самаре передал ему не менее 118 тыс. рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание договоров на оказание охранных услуг.
Кроме того, он же получил не менее 19 тыс. руб. от другого подчиненного — начальника пункта центральной охраны № 2. Эти деньги принесли с марта по август 2019 года.
Судья Кировского района Самары Александр Мокеев приговорил Бока за взяточничество к двум с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 10-кратной суммы взятки и лишению права занимать определенные должности.
Впрочем, Бок и его адвокат приговор обжаловали. Следующее заседание по жалобе облсуд назначил на 6 февраля.
Напомним, ранее в Самаре также вынесли приговор бывшему замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Его судили за взятки от ОПГ "Законовские".
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.