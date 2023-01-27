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Суды Происшествия

"Собиравшему дань" начальнику ОВО пересмотрят приговор

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрит приговор в отношении бывшего начальника вневедомственной охраны Самары — филиала ФГКУ "Управление войск национальной гвардии РФ по Самарской области" Валерия Бока.

По версии следствия, с февраля 2017 г. по май 2020 г. Бок получал "дань" от подчиненного. Начальник пункта центральной охраны № 5 по Самаре передал ему не менее 118 тыс. рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное подписание договоров на оказание охранных услуг. 

Кроме того, он же получил не менее 19 тыс. руб. от другого подчиненного — начальника пункта центральной охраны № 2. Эти деньги принесли с марта по август 2019 года.

Судья Кировского района Самары Александр Мокеев приговорил Бока за взяточничество к двум с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 10-кратной суммы взятки и лишению права занимать определенные должности.

Впрочем, Бок и его адвокат приговор обжаловали. Следующее заседание по жалобе облсуд назначил на 6 февраля.

Напомним, ранее в Самаре также вынесли приговор бывшему замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Его судили за взятки от ОПГ "Законовские".

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