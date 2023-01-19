"Просто подобрал труп": суд рассмотрит новое дело родственника Дмитрия Сазонова

Суд Октябрьского района Самары приступил к рассмотрению иска департамента охоты и рыболовства Самарской области к Алексею Ферапонтову. От него требуют возместить вред государственному имуществу. Как следует из иска департамента, Ферапонтова поймали на незаконной охоте. Предполагается, что Алексей незаконно убил косулю.

"Департамент обратился с иском о возмещении вреда, причиненного государственному имуществу в результате незаконной охоты в сумме 200 тыс. руб. и процентов за просрочку уплаты денег — 3806 руб., а всего 203 806 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами", — сообщили в суде Кировского района.

В итоге иск передали в суд Октябрьского района по месту жительства ответчика. Сам Алексей Ферапонтов сообщил журналисту Волга Ньюс, что не убивал незаконно косулю.

"Я просто подобрал труп косули. Я увидел тело животного и не знал, что с ним делать. А уже потом мне сказали, что нельзя подбирать убитых животных", — сообщил он.

Напомним, семья Ферапонтовых очень известна в Самаре. Брат Алексея, Станислав Ферапонтов, был женат на двоюродной сестре теперь уже бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова Злате. Она работает судьей на участке № 14 Кировского района Самары. Свадьбу Станислава и Златы отмечали в самарском кафе "Баба Люба". По озвученной в судах версии следствия, именно в этом ресторане в 2008 г. замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов договорился с одним из лидеров ОПГ "Закомовские" Алексеем Рыжовым, что будет крышевать ЧОП бандитов за взятки. Сазонову вменяли получение взяток на общую сумму 30 млн рублей. Приговор несколько раз пересматривали. В итоге экс-росгвардеец должен отбыть 11-летний срок и заплатить штраф 220 млн рублей.

Как сообщала в суде сама Любовь Ферапонтова, ее семье принадлежали строительный рынок на ул. Елизарова, продуктовый рынок "Лилия" в 15-м микрорайоне, строительные ряды на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, кафе "Лесное" на Московском шоссе и территория, где впоследствии организовали рынок "Коникс".

Также Ферапонтова рассказывала, что "Законовские" склоняли ее к сотрудничеству. Женщина отказывалась, и ей устроили неприятности. Например, в марте 2004 г. на 9-й просеке Ферапонтовой взорвали машину. После таких историй она согласилась сотрудничать с "Законовскими", которые работали с "Солнцевской" ОПГ из Москвы.

Летом 2020 г. в семье самих Ферапонтовых произошел конфликт, который привел к возбуждению уголовного дела в отношении Станислава. По версии следствия, Станислав поссорился с братом — Алексеем. Предполагалось, что мужчины выпивали во дворе частного дома и поругались из-за имущества. Станислав утверждал, будто бы брат хотел отобрать у него и матери бизнес. Алексей говорил, что ссору затеял Станислав. В какой-то момент Стас порезал брата ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Станислава по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Но 14 февраля 2022 г. облсуд снизил наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее одного из братьев Ферапонтовых связывали со страшным убийством. Напомним, предпринимателя Виктора Слепкова застрелили в недостроенном загородном доме на 19 км Московского шоссе. Его жену, находившуюся на восьмом месяце беременности, задушили. В одной из комнат двое суток до обнаружения в одиночестве просидела двухлетняя дочь убитых. Перед убийством у Слепкова был конфликт на охоте. Впрочем, позже появилась версия, что убить семью могли серийники — "гастролеры".