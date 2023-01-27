16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске ищут мужчину, ограбившего салон сотовой связи В Самаре осудят семейную пару фальшивомонетчиков Красноярский районный суд вынес приговор двум продавцам наркотиков В Самаре племянник украл у дяди автомобиль Lada Kalina Директора самарского колледжа будут судить за махинации с переобучением предпенсионеров

Преступления Происшествия

Обвиняемые в убийстве 1996 г. не согласились с истечением срока давности и пойдут под суд

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 338
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправится в суд уголовное дело троих мужчин, которых обвиняют в пьяном избиении, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в начале сентября 1996 г. у пьяной троицы завязался конфликт со знакомом. Они сильно избили оппонента, и в результате он скончался от тяжких травм.

Уголовное дело возбудили в том же 1996 г., но позже расследование приостановили. В 2022 г. производство по делу возобновили.

Примечательно, что, как утверждает прокуратура, обвиняемые возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Поэтому после вручения обвинительного заключения дело все же направят в Промышленный районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5