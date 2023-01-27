Обвиняемые в убийстве 1996 г. не согласились с истечением срока давности и пойдут под суд

В Самаре отправится в суд уголовное дело троих мужчин, которых обвиняют в пьяном избиении, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в начале сентября 1996 г. у пьяной троицы завязался конфликт со знакомом. Они сильно избили оппонента, и в результате он скончался от тяжких травм.
Уголовное дело возбудили в том же 1996 г., но позже расследование приостановили. В 2022 г. производство по делу возобновили.
Примечательно, что, как утверждает прокуратура, обвиняемые возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Поэтому после вручения обвинительного заключения дело все же направят в Промышленный районный суд Самары.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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