Обвиняемые в убийстве 1996 г. не согласились с истечением срока давности и пойдут под суд

В Самаре отправится в суд уголовное дело троих мужчин, которых обвиняют в пьяном избиении, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в начале сентября 1996 г. у пьяной троицы завязался конфликт со знакомом. Они сильно избили оппонента, и в результате он скончался от тяжких травм.

Уголовное дело возбудили в том же 1996 г., но позже расследование приостановили. В 2022 г. производство по делу возобновили.

Примечательно, что, как утверждает прокуратура, обвиняемые возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Поэтому после вручения обвинительного заключения дело все же направят в Промышленный районный суд Самары.