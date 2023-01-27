Директора самарского колледжа будут судить за махинации с переобучением предпенсионеров

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение директору профессионального колледжа и его заместителю. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в 2019–2020 гг. обвиняемые оформили фиктивные документы о том, что 100 человек предпенсионного возраста прошли обучение по новым профессиям в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". За услуги, которые фактически не были оказаны, заплатили 6 млн рублей.
Во время следствия арестовали имущество обвиняемых. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Самары.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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