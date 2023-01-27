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Преступления Происшествия

Директора самарского колледжа будут судить за махинации с переобучением предпенсионеров

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение директору профессионального колледжа и его заместителю. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2019–2020 гг. обвиняемые оформили фиктивные документы о том, что 100 человек предпенсионного возраста прошли обучение по новым профессиям в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". За услуги, которые фактически не были оказаны, заплатили 6 млн рублей.

Во время следствия арестовали имущество обвиняемых. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Самары.

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