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Преступления Происшествия

В селе Старая Рачейка вор несколько раз ограбил дачный дом

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полицейскими задержан подозреваемый в краже имущества из дачного дома местной жительницы. Злоумышленник несколько раз проникал в чужой дом, зная о том, что хозяйка приезжает только в летний период, и похищал имущество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" обратилась жительница села Старая Рачейка, которая сообщила, что неизвестный проник в принадлежащий ей дачный дом и похитил имущество: бытовую технику, электроинструменты и автомобильные запчасти. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 86 тыс. рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестный проник в дом, разбив окно.  Полицейские выяснили у потерпевшей, что постоянно она в доме не проживает и кража имущества могла произойти в промежуток времени с августа прошлого года по январь текущего. Сотрудники полиции опросили соседей, установили возможных очевидцев произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что к совершению преступления может быть причастен 47-летний местный житель.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника по месту проживания. В доме мужчины обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, которое мужчина не успел сбыть. Часть вещей он успел продать, а деньги потратил на еду и алкоголь.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) находится в производстве. Обнаруженная часть похищенного имущества изъята и в скором времени будет возвращена заявительнице.

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