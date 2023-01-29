В Самаре 31 января отключат воду в 27 домах

В Самаре во вторник, 31 января, без холодной воды останутся 27 домов. Отключение произойдет из-за врезки водопроводной линии.
31 января ремонтные работы будут проводиться на ул. Санфировой в доме № 95В. Холодную воду с 10:00 ровно на сутки отключат по следующим адресам:
Московское шоссе, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 77; ул. Стара-Загора, 21, 42, 44, 46, 48; ул. Санфировой, 99; ул. Гастелло, 30,32,46,49; пер. Фуражный, 6; ул. Центральная 31.
Работы по врезке 31 января будут проводиться также на ул. Советской Армии в доме № 290А. Воду с 9:00 до 17:00 отключат на ул. Советской Армии в домах №№ 260, 264, 266, 274, 276, 278, 280.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...