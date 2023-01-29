В Самаре 31 января отключат воду в 27 домах

В Самаре во вторник, 31 января, без холодной воды останутся 27 домов. Отключение произойдет из-за врезки водопроводной линии.

31 января ремонтные работы будут проводиться на ул. Санфировой в доме № 95В. Холодную воду с 10:00 ровно на сутки отключат по следующим адресам:

Московское шоссе, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 77; ул. Стара-Загора, 21, 42, 44, 46, 48; ул. Санфировой, 99; ул. Гастелло, 30,32,46,49; пер. Фуражный, 6; ул. Центральная 31.

Работы по врезке 31 января будут проводиться также на ул. Советской Армии в доме № 290А. Воду с 9:00 до 17:00 отключат на ул. Советской Армии в домах №№ 260, 264, 266, 274, 276, 278, 280.